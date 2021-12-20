Россия пригрозила НАТО войной — Главком

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления.

«Наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться… Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо делать конкретные политические действия, иначе альтернатива – это военно-технический и военный ответ России», – сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24», пишет «Риа новости».

Также представитель МИД России добавил, что необходимо более тесно общаться с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого в США или нет.

К слову, сенатор США обвинил Россию в попытке создать «повод для войны».

Напомним, Российская Федерация в своих гарантиях безопасности требует от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО.

Отметим, 16 декабря Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором предупреждает Россию о последствиях в случае агрессии против Украины и возлагает на нее ответственность за нынешнее напряжение, а также подчеркивает, что РФ не имеет права вмешиваться в членство Украины в Альянсе.

Кроме того, Генсек НАТО после разговора с Зеленским указал, что делать с Россией.

К слову, Зеленский считает, что Евросоюз должен ответить санкциями на угрозу безопасности на Донбассе.

Также Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе прошла встреча трех «нормандских» лидеров – Зеленского, Шольца и Макрона. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.