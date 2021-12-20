Потери ВСУ на Донбассе 20 декабря – ранены два бойца

В понедельник, 20 декабря, боевики соблюдали режим тишины на Донбассе, однако украинские военные понесли потери.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

При подрыве на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Бойцам была оказана домедицинская помощь, после его их эвакуировали в госпиталь. Состояние одного военного – тяжелое, второго – средней тяжести.

Напомним, 18 декабря оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, четыре раза они использовали запрещенное «Минском» вооружение, ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, это не первый случай подрыва бойцов ООС на минах. Так, 12 ноября при взрыве на неустановленном устройстве погибли двое украинских военных – 44-летний подполковник и 51-летний мастер-сержант.

А спустя месяц, 12 декабря, на Донбассе подорвался на мине 49-летний лейтенант ВСУ. Его срочно эвакуировали в госпиталь, где военные медики оказали необходимую медпомощь.