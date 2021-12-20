Жена Макрона разозлилась из-за сплетен и объявила войну «обидчикам»

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Стало известно о том, что первая леди Франции, 68-летняя Брижит Макрон собирается подать жалобу на всех тех, кто распускает слухи о том, что она трансгендер.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

Началось все с публикации, которая оказалась в сети еще в сентябре в месяце, и была опубликована в журнале Faits & Documents. В ней говорилось о том, что супруга президента Франции родилась не в женском теле, а мужчиной, и звали его тогда Жан-Мишель Тронье (в издании частенько появляются заметки, основанные на неких «конспирологических» данных).

Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны

Данная информация была подхвачена, и активно распространялась по другим изданиям и в социальных сетях. При этом, никаких реальных доказательств этому у них нет. Брижит Макрон не стала это терпеть, и её это задело. Именно поэтому она приняла решение подать жалобу на всех тех, кто будет и дальше распространять эту ложную информацию.

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Стоит отметить, что женщина является бывшей учительницей французского Эммануэля Макрона. Поженились они в далеком 2007, и Брижит старше мужчину на 24 года.

Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны

От первого брака у неё остались две дочери и сын. Общих детей у президента Франции и Брижит нет.

Многие часто шутят на эту тему, ведь разница в возрасте значительная, но пара смирилась с тем, что люди всегда будут говорить об этом, и совершенно не обращают на это внимание.

Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны

При этом, сама женщина часто пользуется услугами косметолога, и делает уколы красоты, поэтому выглядит моложе своего возраста.

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