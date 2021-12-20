Жена Макрона разозлилась из-за сплетен и объявила войну «обидчикам»

Стало известно о том, что первая леди Франции, 68-летняя Брижит Макрон собирается подать жалобу на всех тех, кто распускает слухи о том, что она трансгендер.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

Началось все с публикации, которая оказалась в сети еще в сентябре в месяце, и была опубликована в журнале Faits & Documents. В ней говорилось о том, что супруга президента Франции родилась не в женском теле, а мужчиной, и звали его тогда Жан-Мишель Тронье (в издании частенько появляются заметки, основанные на неких «конспирологических» данных).