В Херсонской области – четыре новых случая COVID-19, еще две смерти от осложнений и 262 выздоровления

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Среди заболевших 3 женщины и 1 человек. Заболеваемость в области – относительно стабильная, штамм коронавирусной болезни «Омикрон» Херсонщину пока не посетил.
По территориям области заболеваемость распределена следующим образом:
- 2 человека – жители Херсонского района;
- 1 человек – житель Скадовского района;
- 1 человек – житель Каховского района.
На амбулаторном лечении находятся три человека, госпитализирован один человек.
Также зарегистрировано 262 выздоровления.
Умерли от осложнений двое больных:
- мужчина, 50 лет, житель Генического района;
- мужчина, 58 лет, житель Скадовского района.
Сейчас в области 78 229 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них:
Источник: www.depo.ua
- 69 488 человек выздоровели;
- 6057 человек инфицированы COVID-19;
- 2684 человека скончались.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.