В Херсонской области – четыре новых случая COVID-19, еще две смерти от осложнений и 262 выздоровления

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Среди заболевших 3 женщины и 1 человек. Заболеваемость в области – относительно стабильная, штамм коронавирусной болезни «Омикрон» Херсонщину пока не посетил.

По территориям области заболеваемость распределена следующим образом:





2 человека – жители Херсонского района;

1 человек – житель Скадовского района;

1 человек – житель Каховского района.

На амбулаторном лечении находятся три человека, госпитализирован один человек.

Также зарегистрировано 262 выздоровления.

Умерли от осложнений двое больных:

мужчина, 50 лет, житель Генического района;

мужчина, 58 лет, житель Скадовского района.

Сейчас в области 78 229 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них:

Источник: www.depo.ua

69 488 человек выздоровели;

6057 человек инфицированы COVID-19;

2684 человека скончались.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.