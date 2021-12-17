Европейских страны начали вакцинацию детей против COVID-19

Германия, Испания, Греция и Венгрия начали прививку против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает французское издание AFP. В сообщении говорится, что в этих странах в среду начали делать прививки детям от 5 до 11 лет.

Вакцинация — фото из открытых источников

“Министерша образования Греции Ники Керамеус была одним из первых, кто прибыл в афинскую больницу для вакцинации своего маленького сына, сообщает государственное телевидение. Сейчас в стране зарегистрировано более 30 000 записей на вакцинацию COVID для детей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Испания, имеющая один из самых высоких в Европе показателей вакцинации против COVID-19, заявила, что начинает кампанию иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет с целью расторжения цепочки заражения «в семьях, школах и общинах». Как сообщает издание, Дания, где наблюдается всплеск новых случаев коронавируса, связанных с новым штаммом Омикрон, а также некоторые австрийские регионы уже начали предлагать прививки детям этой возрастной категории в ноябре.

«В прошлом месяце медицинский орган ЕС одобрил вакцинацию медсредством Pfizer-BioNTech детей от 5 до 11 лет», — добавило французское издание.

Напомним, по словам главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, выплачивать тысячу гривен за полный курс вакцинации против коронавируса украинцам начнут с 20-21 декабря. При условии, что в Министерстве экономики решат бюрократические вопросы. Об этом глава Минцифры рассказал в интервью ВВС. «Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше», — сказал Федоров.

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