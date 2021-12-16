В Днепре поймали гигантского сома

В городе Днепр рыболов-любитель выложил фотографию огромного «сома-людоеда», который весил более 50 кг. Он выловил его под водой и в настойчивой борьбе охотился гарпуном. Рассказ об этом он изложил в социальных сетях.

Рыба весила 50 кг (фото из открытых источников)

Как он отметил, монстра он нашел в районе днепровских городских пляжей под водой, ведь решил искать его, отправившись на подводную охоту, пока еще нет купального сезона.

Рыбалка дополнил свой рассказ точными подробностями. В частности, сказал о том, что стрелял в гигантскую рыбу, используя гарпун. Подстреленная добыча принялась тянуть его вниз, на глубину. Когда он сошелся в поединке с сомом, тот схватил его за ласту, и она треснула.

Днепровец резюмировал, что он встретил гигантского сома в расположенном дальше углублении за пределом зоны для купания.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что рыбак поймал необычное существо. Россиянин поймал в море «чизбургер с зубами» и удивил пользователей в Сети. Сообщается, что 39-летний россиянин, работающий на коммерческих рыболовных траулерах, часто сталкивается со всеми видами морских обитателей. В какой-то момент мужчина начал фотографировать свои самые необычные находки. Одной из таких находок стало существо, которое подписчики рыбака в социальной сети прозвали «чизбургером с зубами». После того, как пост был опубликован, он набрал тысячи лайков. Пользователи в Сети были поражены внешним видом «чизбургера». Мужчина обнаружил большинство существ в Норвежском и Баренцевом морях на севере России, но также нашел несколько странных с виду зверей и в глубинах Атлантики.

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