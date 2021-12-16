Блогера, который плюнул в лицо патрульному, задержали

4 декабря скандальный блоггер, провоцирующий патрульных на конфликт и снимающий это на камеру, обругал полицейского и плюнул ему в лицо. Сегодня его задержали. Об этом написал патрульный Александр Белошицкий в Facebook. Блогер работает под псевдонимом «Vitos Dnepr». Он провоцирует полицейских и записывает видео в общении с ними. 4 декабря мужчина спровоцировал конфликт с патрульным – светил ему в лицо фонариком, ругался на него и в конце концов плюнул в лицо. 16 декабря стало известно, что блоггер задержал спецподразделение «Восток».

Блогер из Днепра — фото из открытых источников

«Кроме кармы существует и буква закона, за которой этот гражданин будет нести ответственность. А именно, согласно ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Пока ему вручено подозрение”, – заявил патрульный Александр Белошицкий.

«Мы должны определиться: хотим жить в правовом государстве или в хаосе? Я за первое”, – добавил он.

В сети появилось видео задержания блогера. Во время задержания правоохранители свергли его на землю, во время обысков авто нашли кепку из формы патрульной полиции Украины.

Напомним, в России погиб известный блогер. 20 ноября в Москве произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись три транспортных средства (BMW M4 Competition, Mercedes и Volvo). Как пишет СМИ, черным BMW управлял известный автоблогер по имени Саид Губденский, а на пассажирском сидении находился президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Издание отмечает, что в момент инцидента дорожное покрытие было мокрым из-за прошедшего накануне дождя. В результате происшествия Губденский скончался на месте от полученных травм. Его пассажир был госпитализирован прибывшими на место событий медиками, однако его жизнь спасти не удалось. Мужчина умер в стенах больницы.

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