В Ровно суд не наказал пьяного водителя, сбившего молодую девушку

В городе Ровно судебное учреждение уже четвертый год не может избрать меру наказания водителю-выпивоху, который своим автомобилем сбил двух 16-летних школьников. Об этом сообщает Обозреватель.

Кермувальник на смерть збив дівчину (фото з відкритих джерел)

День 2 ноября 2018 стал роковым для двух 16-летних школьников, которые тихой улицей вертали домой после занятий с репетиторами. На парня и девушку совершил наезд нетрезвый водитель Василий Самчук своим микроавтобусом. Диана Петрук сразу погибла, ее сверстник Владислав Тарар 2 месяца был в коме и еще сейчас не смог поправить здоровье после полученных повреждений.

Водитель, нанеся детям беду и смерть, хотел сбежать с места аварии и наехал на школьника второй раз. Он так перебрал алкоголь, что уснул в авто полиции. Содержание алкоголя в его крови превышало нормы в 14 раз.

Подозреваемому светит немалое тюремное заключение: от 3 до 8 лет лишения свободы. Уже третий год он находится в следственном изоляторе, потому что судебное разбирательство этого криминала затянулось более чем на три года.

По словам отца погибшей, подозреваемый идет на все, чтобы не попасть в колонию, потому что в СИЗО ему комфортно в отдельной камере, жена навещает, есть телевизор.

Он отметил, что адвокаты горе-водителя сначала шантажировали родителей, теперь мешают работе суда, заваливая судью ходатайствами, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела.

Для родителей потерпевших главное — дождаться справедливого наказания: «Мы ребенка мы уже не вернем, второй ребенок сильно пострадал. Теперь главное — справедливое решение суда», говорит отец погибшей Дианы.

Владислав Тарар до трагического дня занимался кикбоксингом и получил золотую медаль на Чемпионате Украины по К1.

Нетрезвый водитель переехал мечты талантливого подростка, от многочисленных повреждений, парень еще не может оправиться. У него был поврежден ствол головного мозга. Владислав имел травмы головного мозга, переломы черепа, поврежденный таз, тяжелые ушибы легких, длительное время лечился за границей.

Родители радуются, что восстановилась память: Влад вспомнил одноклассников, свой номер телефона. Он уже начал есть самостоятельно, а не из трубки. Родные верят, что через несколько лет их сын сможет радикально поправиться и делают для этого все возможное.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Ровно мужчина разделся перед патрульными во время ДТП.

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