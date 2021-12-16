На телеканал Дом пошел почти миллиард гривен из госбюджета

В течение года на государственный русскоязычный телеканал «Дом» из бюджета выделен почти миллиард гривен. Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк в Facebook. Как отметила Романюк, миллиард – это половина бюджета Общественного, «у которого 23 телеканала, а еще радиостанции, оркестры и т.д., и ко всему сайт, который сейчас уже входит в топ-15 по Украине».

Телеканал Дом — фото из открытых источников

После чего исполнительный директор ИМИ спросила, где рейтинги Дома и на что пошел миллиард бюджетных средств. Она убеждена: то же будет и с телеканалом «Рада». На него планируют выделить из бюджета около полумиллиарда гривен.

“В 2019 году мы успешно закончили реформу разгосударствления. У нас появилось Общественное в противоположность государственному УТ-1, которое почило в страшном сне. И вот теперь у нас в стране снова будет государственное телерадиовещание? Только в этот раз очень дорого. А так все равно, снова будут продвигать одну партию, и это за средства всех налогоплательщиков”, – утверждает Оксана Романюк.

Она убеждена: для развитой демократической страны это ересь.

«Но я вангую, что это будет не просто дорогая студия, красивые пиджаки с нулевыми рейтингами, это еще и будут провокации ниже плинтуса, судя по персонажам в проморолике. Кринж, как говорит мой малыш”, – резюмировала директор ИМИ.

Напомним, государственный телеканал иновещания «ДОМ» «слуги народа» (Офис Президента) превращают в общенациональный русскоязычный телеканал. Якобы, таким образом, власть обеспечивает права внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает портал «Комментарии». «Честно говоря, переселенцы как раз убегали от русскоязычных захватчиков – зачем их преследовать русскоязычным контентом? Мне лично, как переселенцу, русский язык не нужен – я достаточно образованный человек, чтобы понимать и применять украинский. Не следует считать переселенцев – людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями», – отметил Сергей Костинский.

Он добавляет, частные телеканалы, до сих пор сопротивляющиеся языковым квотам и закону о государственном языке, таким образом, получили сигнал о том, что государство предоставляет приоритет в информационной политике именно русскому языку. Это означает откат в распространении употребления украинского языка в медийном, публичном пространстве.

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