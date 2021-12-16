Избиение девочки на стадионе в Запорожье

Мать запорожской школьницы Жени Анна Корниенко, которую избили сверстники на школьном стадионе, обнародовала причину этой девичьей драки. Она заверила, что главная причина, из-за которой жестоко избили девочку, не разборки через парней, а телефон, который украли. Об этом говорилось в программе «Акценты».

Школьники сделали операцию (фото из открытых источников)

По словам матери несовершеннолетней, ее дочь и подруг продержали на стадионе 2,5 часа. После этой потасовки она привезла дочь в медицинское учреждение, где было сделано МРТ головы. У избитой обнаружили кровоподтеки и другие повреждения, были сломаны нос, имелись болевые ощущения в почках, ключице.

Как утверждает Анна Корниенко, до этой драки, ее организатор украла у дочери телефон. Мы обратились в полицию. Вечером она позвонила девочке и сообщила, чтобы пришла на встречу, добавив, что отдаст деньги или купит новый. Женя со сверстницами пошла туда. И уже там поняла, что их будут бить.

Горожанка еще сказала, что потерпелая имела дружеские отношения с агрессивной организаторкой, но после пропажи телефона, они перестали общаться.

Местные полицейские сообщили, что после драки обвинения за участие в ней предъявили 3 школьницам. Также фигурантами дела были еще двое молодых девушек, которым также выдвинули подозрения.

Тем временем в городе Запорожье в областном детском медицинском учреждении сделали операцию 14-летней Жене, которую жестоко избили ровесницы на школьном стадионе. Школьники агрессивные ровесницы сломали нос.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Кировоградской области школьник избил одноклассницу.

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