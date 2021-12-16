Выходные в Украине на Рождество по юлианскому календарю

В этом месяце у украинцев будет еще один дополнительный выходной – это празднование Рождества Христова по юлианскому календарю, 25 декабря. Как будем праздновать, будут ли у работников отработки в этот выходной день, сообщает РБК-Украина.

Украинцы будут отдыхать несколько дней (фото из открытых источников)

Важно, что праздник Рождества Христова 25 декабря отмечают верующие католической церкви, часть верующих православного вероисповедания и сторонники протестантской веры, а также лютеране и представители других конфессий.

По этой причине называть его «католическим» не совсем верно. В нашей стране этот день приобрел статус официального выходного с 2017 года.

В этом году 25 декабря выпадает на субботу, поэтому украинцы будут иметь перенос дополнительного выходного на следующий за выходными понедельник. И у всех будет отличный случай провести эти декабрьские выходные в кругу семьи.

Поэтому выходными днями станут: 25, 26, 27 декабря. 24 декабря продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.

Важно, что последняя неделя этого года и этого месяца будет полностью рабочей, но 31 декабря, которое приходится на пятницу, продолжительность рабочего дня так же будет уменьшена. Далее с 1 по 3 января будем снова отдыхать, будем иметь новогодние выходные.

Праздник Рождества Христова, отмечаемый 25 декабря, в народе называют католическим. Но по этому календарю его отмечают верующие нескольких православных церквей. Это православные – приверженцы Константинопольской, Кипрской, Элладской, Александрийской, Болгарской, Антиохийской, Албанской, Румынской православных церквей и представители Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Следует напомнить, что «Комментарии» сообщили о выходных днях в 2022 году.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.