Джордж Клуни и Джулия Робертс закопали топор войны

Джордж Клуни и Джулия Робертс давние друзья — приятелям не раз приписывали роман и даже пророчили свадьбу, однако на все слухи актеры отвечали одинаково: между ними только дружба и ничего более. Однако, когда один из самых завидных холостяков Голливуда решил жениться, что-то пошло не так. Еще до свадьбы Амаль Клуни четко дала понять, что единственной женщиной в жизни Джорджа будет она, и никто не имеет право встревать между мужем и женой. К слову, на свадьбу Джулия Робертс не пришла, и мы догадываемся, почему.

Близкой подруге сердцееда не понравилось, что какая-то новая пассия Клуни указывает ему, как и с кем общаться, и поэтому она проигнорировала статус супруги Клуни, продолжив общаться с ним в привычной манере. Амаль Клуни, в свою очередь, считает, что Джулия Робертс слишком много себе позволяет в дружбе с ее звездным мужем. Между двумя женщинами наблюдается огромная неприязнь, если они оказываются рядом, в воздухе начинают летать искры и атмосфера заметно накаляется.