Джордж Клуни и Джулия Робертс закопали топор войны

О взаимной неприязни двух акул Голливуда ходили легенды — неужели звезды решили забыть обиды?
О том, что у Джулии Робертс не самый легкий характер в Голливуде знают все — и режиссеры, и коллеги по цеху актрисы. Практически каждый год находится хоть кто-то, кто недоволен поведением звезды. Самым запоминающимся скандалом со знаменитой «красоткой» стал инцидент с супругой Джорджа Клуни, который испортил отношения между кинозвездами.
Джордж Клуни и Джулия Робертс давние друзья — приятелям не раз приписывали роман и даже пророчили свадьбу, однако на все слухи актеры отвечали одинаково: между ними только дружба и ничего более. Однако, когда один из самых завидных холостяков Голливуда решил жениться, что-то пошло не так. Еще до свадьбы Амаль Клуни четко дала понять, что единственной женщиной в жизни Джорджа будет она, и никто не имеет право встревать между мужем и женой. К слову, на свадьбу Джулия Робертс не пришла, и мы догадываемся, почему.
Близкой подруге сердцееда не понравилось, что какая-то новая пассия Клуни указывает ему, как и с кем общаться, и поэтому она проигнорировала статус супруги Клуни, продолжив общаться с ним в привычной манере. Амаль Клуни, в свою очередь, считает, что Джулия Робертс слишком много себе позволяет в дружбе с ее звездным мужем. Между двумя женщинами наблюдается огромная неприязнь, если они оказываются рядом, в воздухе начинают летать искры и атмосфера заметно накаляется.
Началом конца дружбы Робертс и Клуни стали Канны 2016 года. На красной дорожке Джулия Робертс не замечала присутствия Амаль и буквально не отпускала Джорджа от себя, все время держа его за руку. Робертс хотела быть рядом с голливудским сердцеедом наедине во время премьеры их совместного фильма, но актер не расставался с супругой ни на минуту. А тут еще и все фотографы приковали свое внимание к роскошному образу Амаль, совсем забыв про Джулию.
Джулия решила взять быка за рога и привлечь внимание репортеров другим способом, а именно — заигрывая с Джорджем. Естественно, Амаль такой расклад не понравился, и она отдернула возлюбленного. В ответ Робертс еще больше осмелела, еще настойчивее флиртуя с Клуни. После этого, видимо, встав на сторону жены, Джордж Клуни осадил Робертс, и их отношения заметно ухудшились. Робертс не раз жаловалась, что Джордж часто стал подшучивать над ней в общих компаниях и на съемках.
По слухам, Амаль была в бешенстве после Каннского фестиваля. Джордж Клуни никак не комментировал эту ситуацию, однако заметно отдалился от подруги. А вот Джулия не стала скрывать своей неприязни к произошедшему, и в одном из интервью весьма красноречиво высказалась в сторону брака Амаль и Джорджа.
«Мы очень много разговаривали с тех пор, как он начал свой путь от жениха к женатому человеку. Я буду консультировать Джорджа в его супружеской жизни. Я точно получу право на это! Хотя единственный дельный совет — это найти своего человека. И Джордж ему уже последовал — он нашел его», — сказала Джулия на шоу Эллен Дедженерс.
Поклонники Клуни резко отреагировали на данное заявление, посчитав, что Джулия действительно слишком много берет на себя и уже откровенно вмешивается в брак «друга». Когда Робертс заметила, что общественность встала на сторону Амаль, то уже в следующем интервью резко поменяла точку зрения и даже сделала комплимент супруге Джорджа.
«Я считаю, Джордж сделал правильный выбор: Амаль очень красивая и умная. Я вижу, что он по-настоящему счастлив с ней, а это для меня самое главное»
Очевидно, что эти слова никак не улучшили ситуацию. Звезды перестали общаться и уже несколько лет не появлялись вместе ни на одном мероприятии. Ходили слухи, что Клуни даже отказался разговаривать с Робертс на одной из премий, просто проигнорировав ее присутствие. Казалось, все шло к тому, что дружба между «красоткой» и Дэнни Оушена окончена навсегда, пока в январе 2021 года не стало известно то, что бывшие друзья не сыграют главные роли в одном фильме. Вот так сюрприз!
Выяснилось, что Клуни и Робертс сыграют экс-супругов в новой романтической комедии под названием «Билет в рай». Режиссером ленты выступит британский постановщик Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2. Как говорят источники, отношения бывших друзей улучшились. Также стало известно, что теперь актеры дружат семьями. Муж Робертс, Дэнни Модер, и жена Клуни, Амаль, тоже прилетели в Австралию, чтобы поддерживать своих любимых во время съемок. Интересно, Амаль Клуни приехала только потому, что искренне хочет поддержать мужа, или все же потому, что до сих пор не согласна с «дружеским опекунством» Робертс, которое может восстановиться в период съемок?
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