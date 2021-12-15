Четыре новых Mustang Shelby GT500 угнали прямо с завода

Камеры слежения ничего не зафиксировали.

Источник: auto.24tv.ua

На минувших выходных с завода Ford в Детройте угнали сразу четыре эксклюзивных автомобиля Mustang Shelby GT500. Причем преступники действовали как в голливудских фильмах: первой машиной с разгона выбили ворота завода, другие поехали за ней, сообщает Мотор.





Правда, разбитую машину и еще одну угонщики оставили на одной из трасс. Причина – у них закончилось горючее, ведь на заводе заливают минимум бензина. Еще одно возможное объяснение – на заводе устанавливается ограничитель мощности двигателя, который деактивируется только после того, как автомобиль доставляют в автосалон. Эти факты говорят о том, что преступники не были осведомлены о правилах подготовки авто к отправке, то есть эти люди не были сотрудниками завода.

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Остальные два автомобиля исчезли, их объявили в розыск. Они были окрашены в черный цвет Belladonna Black.

Справка Авто24

Mustang Shelby GT500 дебютировал на автосалоне в Детройте в начале 2019 года, и тогда новинку называли “мощнейшим серийным Ford в истории”. Под капотом – V8 объемом 5,2 литра, который выдает 770 лошадиных сил при 7 300 оборотах в минуту и ​​847 Нм крутящего момента с 3 000 оборотов в минуту. Впервые на Mustang GT500 установили роботизированную коробку с двумя сцеплениями и 420-миллиметровые передние тормозные диски. Внешне экстремальная версия модели отличается от обычного Mustang воздухозаборниками большего размера, аэродинамическим пакетом, улучшенными тормозными суппортами и выхлопной системой.