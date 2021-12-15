В Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя

В областном центре Буковины полицейские остановили на дороге нетрезвого водителя. Прибор показал концентрацию алкоголя в крови, составлявшую почти смертельную дозу для человека – 5,0 промилле. Об этом сообщает в социальных сетях полиция Черновицкой области.

Водителя остановила полиция (фото из открытых источников)

Полиция отчиталась, что во вторник вечером представители патрульной службы остановили автомобили Range Rover.

Общаясь с водителем, полицейские обнаружили у него сильное алкогольное опьянение. Результат проделанного теста на наличие алкоголя в крови водителя был впечатляющим – 5,0 промилле.

Важно, что допустимая доза спиртного в крови, когда можно осуществлять управление авто – 0,2 промилле. Показатель более 3,0 промилле считается критической дозой и алкогольным отравлением. Показатель 5,0 промилле – почти смертельная доза.

На водителя-выпивоху полицейскими был оформлен протокол.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Черновцах жестоко убили и ограбили мужчину , приехавшего купить авто. На Буковине в лесу обнаружили страшную находку – тело незнакомого человека. Как оказалось, убитый родом из Волыни и приехал в Черновцы, чтобы купить себе автомобиль. Двое местных жителей лишили его жизни. Как говорится в сообщении, 34-летний местный молодой человек и его знакомый из Молдавии совершили убийство 52-летнего жителя Волыни. Деньги, которые были при усопшем, а это 3 тысячи долларов, они присвоили. Забрали и другие ценности, которые он имел при себе. Житель Волыни, по предварительной договоренности, хотел приобрести у них иномарку. Злоумышленники встретили приезжего у леса, недалеко от населенного пункта Тарашаны и начали избивать.

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