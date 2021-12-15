Шахта в Донецкой области пригрозила Минэнерго остановкой

Шахта может остановить работу, если глава Минэнерго примет кадровые решения
Коллектив предприятия и профсоюзы требуют от министра согласовывать с ними кадровые решения.
Горняки шахты имени М.С. Сургая в Донецкой области пригрозили остановить работу в случае смены руководства предприятия. Соответсвующее заявление они обнародовали в письмеминистру энергетики ГермануГалущенко.
Так, трудовой коллектив и профсоюзные организации требуют непроводить кадровых изменений на шахте без согласования с ними.
На шахте отмечают, что без господдержки недавно смогли ввести в работу новый очистной забой.
«Невзираяна оченьсложную ситуацию в угольной отрасли, действующий руководитель ГП Шахта им. М.С.СургаяСокунАлександр Сергеевич приложил все усилия, чтобы удержать стабильность и жизнедеятельность предприятия, сохранить рабочие места 2220 работников, в отопительно-зимний период обеспечить страну значительными объемами угля. В отсутствие бюджетного финансирования на техническое переоснащение, за собственные средства предприятия смонтировал и ввел в декабре 2021 года новый очистный забой», — говорится в письме.
В случае принятия Минэнерго кадровых решений без согласования с коллективом шахты горняки готовы к радикальным действиям.
«В случае назначения нового руководителя без согласования с профсоюзами оставляем за собой право наосуществлениерадикальных действий по защите трудового коллектива от одиозного и безответственного руководителя, который способендовести предприятие до критического состояния и полной остановки производственного процесса», — добавили в письме министру энергетикиугледарские
В поддержку коллектива шахты также выступил
Напомним, месяц назад Кабминвозобновил работу предприятия Энергетическая компанияУкраины, которая объединит Центрэнерго с госшахтами.
korrespondent.net