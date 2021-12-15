Шахта в Донецкой области пригрозила Минэнерго остановкой

Коллектив предприятия и профсоюзы требуют от министра согласовывать с ними кадровые решения.

Горняки шахты имени М.С. Сургая в Донецкой области пригрозили остановить работу в случае смены руководства предприятия. Соответсвующее заявление они обнародовали в письмеминистру энергетики ГермануГалущенко.

Так, трудовой коллектив и профсоюзные организации требуют непроводить кадровых изменений на шахте без согласования с ними.

На шахте отмечают, что без господдержки недавно смогли ввести в работу новый очистной забой.

«Невзираяна оченьсложную ситуацию в угольной отрасли, действующий руководитель ГП Шахта им. М.С.СургаяСокунАлександр Сергеевич приложил все усилия, чтобы удержать стабильность и жизнедеятельность предприятия, сохранить рабочие места 2220 работников, в отопительно-зимний период обеспечить страну значительными объемами угля. В отсутствие бюджетного финансирования на техническое переоснащение, за собственные средства предприятия смонтировал и ввел в декабре 2021 года новый очистный забой», — говорится в письме.

В случае принятия Минэнерго кадровых решений без согласования с коллективом шахты горняки готовы к радикальным действиям.

«В случае назначения нового руководителя без согласования с профсоюзами оставляем за собой право наосуществлениерадикальных действий по защите трудового коллектива от одиозного и безответственного руководителя, который способендовести предприятие до критического состояния и полной остановки производственного процесса», — добавили в письме министру энергетикиугледарские шахтеры.

В поддержку коллектива шахты также выступил глава Профсоюза работников угольной промышленности Андрей Зимин. Он также направил Галущенко письмо, в котором напомнил о его обещании при назначении в Минэнерго, что при назначении руководителей госшахт будет учитывать мнение представителей профсоюзов.