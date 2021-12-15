Названий корисний продукт, вживання якого подвоює ризик раку





Зокрема, червона риба, яка є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот, може серйозно збільшити ризик раку простати.

Йдеться про рибу, вирощену на фермі. Дикий лосось небезпеки не становить. За даними Гарвардського університету, вирощений на фермі лосось може містити високі концентрації поліхлорованих дифенілів (ПХД). Порівняно з диким лососем, у фермерському концентрації ПХД у вісім разів вищі.

Поліхлорований дифеніл (ПХД) – це промислові хлоровані хімічні речовини. Вони давно заборонені для комерційного використання, але в довкіллі, як і раніше, можна знайти їхні сліди. Вчені попереджають, що регулярне вживання фермерського лосося може збільшити ризик розвитку раку простати.

«Біологічна та токсична дія ПХД та їх метаболітів частково пов’язана з їхньою здатністю взаємодіяти з кількома клітинними та ядерними рецепторами. Це змінює шляхи передачі сигналів та транскрипцію генів», — розповідає хімік Рональд Хайтс із Індіанського університету.