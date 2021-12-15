Скарлетт Йоханссон доказала, что полностью пришла в форму, выйдя в свет в мини-платье

Теперь Йоханссон решила еще больше подразнить фанатов и показать, что полностью пришла в форму, открыв ноги и подчеркнув талию в мини-платье Markarian в форме песочных часов с абстрактным цветочным принтом. Что тут сказать — смело! А как вам красный тренч, который она накинула на плечи, как настоящий супергеройский плащ?

Не помним, чтобы актриса увлекалась такой дерзкой длиной своих нарядов, но они ей, безусловно, идут. У Скарлетт нет личного Инстаграма, есть только фанатская страница, но и там уже пронесся шквал хвалебных комментариев.