Скарлетт Йоханссон доказала, что полностью пришла в форму, выйдя в свет в мини-платье

37-летняя актриса в этом году стала мамой во второй раз, быстро пришла в форму, выиграла суд у Disney и осуществила маленькую мечту дочери. Как вам такое, звездные родители?
Если вы соскучились по Черной вдове и ее кошачье-сексуальным черным нарядам, отныне придется смотреть на них только на экране. В стиле звездной мамы явно произошли изменения, да еще какие! С момента рождения своего второго ребенка, сына Космо, актриса как будто заново расцвела и в эйфории скупила самые блестящие и радостные наряды, которые попались ей на глаза.
Только недавно мы обсуждали, как сногсшибательна Скарлетт была на премии American Cinematheque Awards в Лос-Анджелесе: тогда она впервые вышла в свет после появления Космо, и уже спустя ровно три месяца после родов выглядела отлично в своем белоснежном костюме с игриво открытой спиной.
Теперь Йоханссон решила еще больше подразнить фанатов и показать, что полностью пришла в форму, открыв ноги и подчеркнув талию в мини-платье Markarian в форме песочных часов с абстрактным цветочным принтом. Что тут сказать — смело! А как вам красный тренч, который она накинула на плечи, как настоящий супергеройский плащ?
Не помним, чтобы актриса увлекалась такой дерзкой длиной своих нарядов, но они ей, безусловно, идут. У Скарлетт нет личного Инстаграма, есть только фанатская страница, но и там уже пронесся шквал хвалебных комментариев.
«Просто прекрасна, кому-то повезло иметь такую жену», «Очень элегантно», «Какая же она красотка!» — последний, кстати, русский комментарий.
В общем, поклонники довольны тем, что их любимица цветет, а мы с удовольствием рассматриваем красочный образ звезды, но больше всего радуется 7-летняя дочь Скарлетт Роуз Дороти. Мало того, что она, по слухам, помогла матери выбрать наряд, так еще и услышит маму в своем любимом мультфильме.
В цветочном мини Йоханссон представляла премьеру «Зверопой-2», в котором озвучила дикобразиху Эш, которая без ума от рока. А сама актриса без ума от Боно, который тоже принял участие в озвучке мультфильма, но улыбка на ее лице, мы думаем, сверкает не только поэтому.
На презентации второй части детской ленты она рассказывала, как дочка совсем недавно поняла, что мама не снимается в образе дикобраза, а просто дарит ей свой голос. Скарлетт смеется: это было открытие!
А еще с удовольствием добавляет, как сын Космо старательно изучает свои ноги и заставляет родителей улыбаться. А нас улыбаться заставила сама Йоханссон: согласитесь, само очарование в мини.
Woman