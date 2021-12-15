Количество жертв взрыва в Гаити возросло до 75 человек

В больницах находятся 48 человек. Из них 21 пациент в тяжелом состоянии – более 60% ожогов тела.

В больницах Гаити скончались еще 15 человек, которые пострадали при взрыве автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны. Общее число жертв инцидента возросло до 75, сообщает местный ресурс Haiti Libre в среду, 15 декабря.

Указано, что число госпитализированных составляет 48 человек. Из них 21 находится в тяжелом состоянии – более 60% ожогов тела. Людей разместили в нескольких больницах, а возле места взрыва развернут полевой госпиталь.

Повреждения получили более 20 строений. Спасатели еще ведут поиски пострадавших и тел погибших под обломками зданий.

Напомним, в ночь на 14 декабря на Гаити перевернулась автоцистерна. Прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы набрать топлива. После этого произошел взрыв, который привел к многочисленным жертвам. Изначально сообщалось о 40 погибших.

В Камеруне произошел взрыв на ярмарке, есть пострадавшие