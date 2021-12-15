Ціни на нафту знизилися на прогнозах зростання видобутку в США

У середу, 15 грудня, ціни на нафту знизилися через невизначеність на ринку та побоювання, що пропозиція наступного року зростатиме сильніше за попит.

Источник: www.blackseanews.net





Вартість бареля лютневої нафти Brent до 9:15 за київським часом становила $72,73 (-1,32%). Барель січневої нафти WTI торгувався за $69,67 (-1,5%), піше LIGA.Бізнес.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок заявило, що зростання кількості нових випадків COVID-19 з появою варіанта Омікрон знизить світовий попит на нафту, тоді як її видобуток зростатиме, особливо у США. У результаті пропозиція перевищуватиме попит, щонайменше, до кінця наступного року.

Додатковий тиск ринку зміцнює долар США, що робить товари, оцінювані у доларах, дорожчими для інших країн. Ринки чекають на результати ключового засідання Федеральної резервної системи США у середу, щоб побачити ознаки того, коли саме центральний банк США може підвищити відсоткові ставки.

Американський інститут нафти у вівторок увечері повідомив, що запаси нафти у США за підсумками минулого тижня скоротилися на 815 тис. бар, за прогнозного зниження на 2,1 млн бар. Водночас, запаси дистилятів впали на 1 млн бар, за прогнозного зростання на 700 000 бар, а запаси бензину зросли на 426 000 бар, що менше за очікування аналітиків.