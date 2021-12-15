Опальний російський політик зробив сьоме щеплення від Covid-19 (відео)

Українофоб Володимир Жириновський каже, що жодного разу не хворів на коронавірус, але вже отримав сім Covid-щеплень





Источник: glavcom.ua

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Депутат Держдуми щепився трьома різними російськими вакцинами

Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський отримав уже сьоме щеплення від коронавірусу Covid-19. Про це він написав у Telegram.

«Вакцинуйтесь, друзі. Раніше я вже зробив вакцинацію «Супутником V», а цього разу – «КовіВаком» від Центру ім. Чумакова. Це класична вакцина з інактивованим вірусом, технологія, випробувана десятиліттями. Загалом для мене це вже сьомий укол починаючи з вересня 2020 року. І я жодного разу не хворів на коронавірус, почуваюся добре», – написав Жириновський.

Він також обурився, що половина населення Росії поки не дозріла, щоб вакцинуватися.

За інформацією російських ЗМІ, з вересня 2020 року до сьогодні лідер ЛДПР зробив шість щеплень від Covid-19. Першими трьома щепленнями були вакцини «Супутник V». Потім Жириновський вакцинувався трьома дозами іншої російської вакцини від коронавірусу – «ЕпіВак».

Як відомо, кримчан після «Супутника V» вакцинують іншими препаратами на материковій Україні.

Зазначимо також, що Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

Раніше розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

У вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

До слова, Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру .