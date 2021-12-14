Доктора нашли лекарство от неизлечимого кожного заболевания

Врачи Испании нашли лекарство, которое помогло ребенку, страдающему редкой неизлечимой болезнью.

По информации портала, девятимесячный ребенок, который попал в детскую клинику в Мадриде, страдает редким неизлечимым кожным заболеванием — ихтиозом. При этой болезни сухая кожа шелушится, а в тяжелых случаях на коже образуются чешуйки, которые вызывают серьезный дискомфорт и увеличивают вероятность заражения кожи.

Доктора мадридской клиники применили лекарство, используемое для лечения псориаза у взрослых. Обычно это средство используют для лечения похожих симптомов. В итоге ребенок набрал достаточный вес, и симптомы почти исчезли. При этом врачи отмечают, что ребенку понадобятся периодические инъекции лекарства.

Доктора объяснили, что существует 36 типов ихтиоза с различными симптомами. Используя результаты описанного случая, ученые надеются найти способ индивидуального лечения для 300 человек, страдающих от этого заболевания в Испании. При этом цены на лекарство будут варьироваться от 250 до 500 евро (от 127 тысяч до 253 тысяч тенге) в месяц.

«Мы надеемся, что исследования этого редкого заболевания будут и дальше способствовать улучшению качества жизни пациентов, поскольку ихтиозом могут заболеть как богатые, так и бедные люди, и вы никогда не знаете, когда эта болезнь затронет вас», — сказала президент Испанской ассоциации ихтиоза Хосе Мария Сориа де Франсиско.

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