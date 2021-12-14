Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте в понедельник, 13 декабря, провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию у границы Украины и РФ. Об этом сообщила пресс-служба главы финского государства.

Прежде Ниинисте выразил соболезнования коллеге в связи с ураганами, которые накрыли Соединенные Штаты и повлекли за собой гибель десятков американцев.

Главным вопросом переговоров была Украина.

«Основной темой беседы была ситуация, вызывающая беспокойство, на границах Украины. Президенты считают важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации», – говорится в сообщении.

В связи с обсуждением двусторонних отношений между Финляндией и Соединенными Штатами президент Ниинисте рассказал президенту Байдену об основных столпах политики безопасности Финляндии. Президент Ниинисте сказал, что он ценит, что НАТО будет продолжать свою политику открытых дверей.

Как отмечалось, этот разговор состоялся накануне переговоров Ниинисте и президента России Владимира Путина, запланированных на вторник.

Ранее в понедельник, 13 декабря, президент Ниинисте провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Темой обсуждения стала встреча премьер-министра Мицотакиса с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе в Сочи.

На выходных появилось заявление стран «Группы семи» с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Напомним, глава МИД Великобритании призвала союзников объединиться против агрессии по отношению к Украине, предупредив, что вторжение на ее территорию станет для России «стратегической ошибкой».

К слову, Россия увидела во вступлении Украины в НАТО «риск масштабного конфликта в Европе».

Ранее в Белом доме сказали, когда Украина может присоединиться к НАТО.

Впоследствии глава Офиса президента рассказал об итогах разговора Зеленского с Байденом.

Как известно, президент США Джозеф Байден совершил 7 декабря видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.