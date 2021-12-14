Не все безработные украинцы смогут получить субсидию, – Минсоцполитики

Не все безработные украинцы могут рассчитывать на субсидию: у Минсоцполитики назвали причину

Субсидии на оплату коммунальных услуг могут получать и безработные, но не все трудоустроенные граждане могут рассчитывать на государственную помощь. Об этом рассказала в интервью «Фактам» министр социальной политики Марина Лазебная.

Лазебная объяснила, что все зависит от причин безработицы.

«Если трудоспособный человек старше 18 лет просто не хочет искать работу, учиться или работать, то, безусловно, оплачивать коммунальные услуги общество не будет», – отметила она.

В то же время человек, не работающий по уважительным жизненным обстоятельствам, может рассчитывать на субсидию.

Например, если человек ищет работу и зарегистрирован в центре занятости, если не работает по болезни или ухаживает за новорожденным или недавно усыновленным ребенком и в других подобных случаях.