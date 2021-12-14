Как получить третью дозу covid-вакцины: разъяснение Минздрава

Министерство здравоохранения 13 декабря разрешило людям с ослабленным иммунитетом получить третью дозу вакцины против коронавируса. Как пояснил во время брифинга главный санврач Игорь Кузин, для этого нужно обратиться к семейному или профильному врачу.

Получить дополнительную дозу могут люди с ВИЧ-инфекцией, онкологией после трансплантации органов; люди, проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию; люди с рядом других иммунодефицитных состояний.

Они могут сделать третью прививку через 28-90 дней после второй дозы независимо от того, каким препаратом вакцинировались.

Чтобы получить бустерную дозу, следует обратиться к семейному или профильному врачу. Он, по словам Кузина, в произвольной форме выдаст направление на прививку вакциной, которой были сделаны предыдущие две дозы.

В то же время действие документа о вакцинации не будет продолжаться, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Кроме того, в рекомендациях национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики указано, что ревакцинацию могут позволить людям, которые должны ехать в страны, где требуют третью прививку.

Также рекомендуется медикам, работникам интернатов делать бустерную прививку через 6 месяцев после второй дозы.

13 декабря в мире зафиксировали первую смерть от «Омикрона».

Ранее ВОЗ сообщила, какой штамм более опасный – «Омикрон» или «Дельта».

Также инфекционист Голубовская рассказала, что «Омикрон» уже в Украине объяснила, для кого он опасен.

К слову, ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцины.

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон».

Кроме того, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине пока не выявлены случаи инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон».