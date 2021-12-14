В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2022: подробности

В Украине стартовал отбор на Евровидение-2022. 66-й песенный конкурс состоится в мае следующего года в Турине (Италия).

С 14 декабря «Суспiльне» налачало ринимать заявки на национальный отбор на Евровидение-2022, передает Час Пик.

В этом году нацотбор будет будет состоять из двух этапов: всеукраинского предварительного отбора и финала.

Всеукраинский предварительный отбор продлится с 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 года. Все, кто желает принять участие, должны до 10 января отправить заявку на участие и полностью заполнить анкету на сайте ]]> www.eurovision.ua ]]> . Имена финалистов, которые войдут в шорт-лист, станут известны не позднее 24 января 2022 года.

www.eurovision.ua . Имена финалистов, которые войдут в шорт-лист, станут известны не позднее 24 января 2022 года. Финал состоится в феврале 2022 года. Победителя определят голосованием жюри и зрители. Членов жюри определит «Суспiльне».

Согласно правилам, песня, которую участник может исполнить на конкурсе, должна быть оригинальной, не включать фрагментов других произведений, не входить в релиз и/или не исполняться публично до 1 сентября 2021 года.

Песня может быть исполнена на любом языке, хронометраж — не более трех минут.

«Это волнующий момент для всего «Суспiльного», потому что впервые с 2015 года мы проводим нацотбор Евровидения самостоятельно и эксклюзивно будем его транслировать. Это новый этап для всей компании, и мы надеемся, что в сотрудничестве с опытным продакшеном мы сделаем это на высоком уровне», — отметил член правления «Суспiльного», ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин.

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