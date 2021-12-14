В Закарпатской области отремонтировали самый большой путепровод

В Закарпатской области в районе населенного пункта Батево завершена реконструкция одного из крупнейших путепроводов, принадлежащего трассе М-25 КПП «Соломоново» — Большая Добронь — Яноши». Этот объект восстановлен через финансирование из президентской программы Владимира Зеленского «Большая стройка» впервые со времен его строительства. Об этом сообщает «Укравтодор».

Путепровод возобновили в рамках «Большого строительства» (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, 312 метров этого дорожного сооружения, возведенного над железнодорожным узлом, ремонтировали, приступив к работе еще весной. Здесь 10 метров проезжей части и есть тротуары с двух сторон.

Путепровод был возведен в начале 80-х годов прошлого века по линии украинско-венгерской границы. Чтобы укрепить надежность конструкции, работники дорожной службы произвели замену монолитных бетонных плит и арматурной сетки.

Здесь также восстановили крепкое металлическое оцинкованное ограждение и перила. Оборудовали водоотвод, гидроизоляцию и надежно обустроенные деформационные швы.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что около Кропивницкого откроется для проезда отремонтированный 150-метровый мост. В канун Нового года, 17 декабря неподалеку от областного центра Кировоградской области – города Кропивницкий будет запущен в эксплуатацию для проезда автотранспорта обновленный 150-метровый мост. Искусственная постройка была закрыта на ремонт летом, все дорожные работы по восстановлению путепровода проводятся в рамках президентской программы, которую представил Владимир Зеленский «Большое строительство». По обнародованной информации, новое сооружение относится к категории — большие и 4 месяца находилась в состоянии «ограниченно работоспособная».

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