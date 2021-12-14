Илон Маск хочет уменьшить роль государства в жизни людей (видео)

Знал бы Илон в 2008 году, куда его заведет SpaceX
фото: instagram.com/elonmusk
Ведущий визионер человечества делает смелые прогнозы на будущее
Илон Маск дал обширное видеоинтервью для The Wall Street Journal.
В разговоре с журналисткой Маск затронув темы политики (не обошлось без критики новых законопроектов), поделился ближайшими планами Neuralink и рассказал, когда пройдут первые тесты на людях.
Также Илон рассказал о вероятной причине краха человечества и предрек Китаю стать супердержавой.
Интервью начинается с 00:35
Напомним, Илон Маск анонсировал, что в следующем году его компания Neuralink, занимающаяся технологиями интерфейсов мозга, планирует имплантировать чипы людям.
К слову, акционер Tesla вложил деньги в стартап с украинскими корнями.
В апреле 2021 года Neuralink показала обезьяну, которой имплантировали чип. Она передвигала экранный курсор и играла в видеоигру силой мысли.
Ранее Маск призвал сотрудников Tesla работать «хардкорно».
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