Илон Маск хочет уменьшить роль государства в жизни людей (видео)

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Илон Маск дал обширное видеоинтервью для The Wall Street Journal.

В разговоре с журналисткой Маск затронув темы политики (не обошлось без критики новых законопроектов), поделился ближайшими планами Neuralink и рассказал, когда пройдут первые тесты на людях.

Также Илон рассказал о вероятной причине краха человечества и предрек Китаю стать супердержавой.

Интервью начинается с 00:35

Напомним, Илон Маск анонсировал, что в следующем году его компания Neuralink, занимающаяся технологиями интерфейсов мозга, планирует имплантировать чипы людям.

К слову, акционер Tesla вложил деньги в стартап с украинскими корнями.

В апреле 2021 года Neuralink показала обезьяну, которой имплантировали чип. Она передвигала экранный курсор и играла в видеоигру силой мысли.

Ранее Маск призвал сотрудников Tesla работать «хардкорно».

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