В Черниговской области нашли мужчину, убившего жену

В населенном пункте Кладьковка Черниговского региона в сарае заброшенной усадьбы был обнаружен 44-летний местный житель, который несколько недель назад лишил жизни свою жену и скрылся от ответственности. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина заявил, что убил из-за ревности (фото из открытых источников)

Черниговца, жестоко убившего жену, увидели односельчане, родственники погибшей. Они и вызвали полицейских. Как установили следователи, на глазах 4 детей, он лишил жизни их маму. Один из мальчиков позвонил по телефону в отделение, рассказав об опасности в семье. Но ребенок сообщил не то название улице и полицейские не нашли дома в деревне.

Убийца почти один месяц скрывался от полиции, ночевал в полях и брошенных жилищах. Уже задержанный, объяснил следователям, что убил жену, потому что ревновал.

По словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции Черниговской области Натальи Слабеняк, 44-летний сельский житель бродил возле окрестных населенных пунктов и ел, что нашел, в основном, яблоки. Спал в пустой цистерне из-под удобрений. Сейчас за убийство ему грозит немалое тюремное заключение -15 лет лишения свободы.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что мужчина зарубал жену на глазах у ее детей в Черниговской области. В населенном пункте Кладьковка Черниговского региона его агрессивный житель в присутствии троих детей лишил жизни их 32-летнюю матерь. Малые жители региона обращались в полицию за помощью, но полицейские, по полученным сведениям, не смогли найти семью, в дом которой пришла беда. По обнародованной полицейскими информации, поздно вечером в полицию обратилась девочка и сообщила о семейной драке.

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