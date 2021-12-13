Горовая по примеру Каменских закрыла все тело и завернулась в черное

Известный украинский продюсер, а также бывшая супруга Потапа Ирина Горовая поделилась фотографией из отпуска. Девушка отправилась в Абу-Даби, где не только отдыхает, но и работает.

Новый пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой является. Регулярно там появляются различные кадры как с семьей, так и с рабочих встреч.

В этот раз она отправилась в теплый Абу-Даби, где также посетила несколько бизнес-встреч, а в свободное время решила посетить местные достопримечательности, и показать это своим поклонникам.

В качестве наряда, как и полагается в этой стране, она оделась довольно скромно. Это закрытое черное платье с принтом из вышивки, а также черный платок на голову. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, а также сумочку.