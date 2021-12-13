Горовая по примеру Каменских закрыла все тело и завернулась в черное

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Известный украинский продюсер, а также бывшая супруга Потапа Ирина Горовая поделилась фотографией из отпуска. Девушка отправилась в Абу-Даби, где не только отдыхает, но и работает.

Новый пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой является. Регулярно там появляются различные кадры как с семьей, так и с рабочих встреч.

В этот раз она отправилась в теплый Абу-Даби, где также посетила несколько бизнес-встреч, а в свободное время решила посетить местные достопримечательности, и показать это своим поклонникам.

В качестве наряда, как и полагается в этой стране, она оделась довольно скромно. Это закрытое черное платье с принтом из вышивки, а также черный платок на голову. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, а также сумочку.

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«Sheikh Zayed Mosque. Одна из самых больших мечетей в мире и открыта для всех, вне зависимости от вероисповедания» — говорится в подписи под публикацией.

В Instagram она не ограничилась одним снимком, и опубликовала целую серию.

В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:

«Очень красиво🔥»;

«😍😍😍»;

«Красиво там»;

«Абу Даби»;

«Чувствую этот аромат арабской пряности 🥰».

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Скриншот комментариев, фото: Instagram

Как долго она еще пробудет в этой солнечной стране — неизвестно, но, по всей видимости поклонников ожидает еще множество невероятных кадров.

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