В сети жалуются на сбои в работе «Дії»

На Facebook-странице государственного приложения «Дія» пользователи массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения. Об этом говорится в комментарии пользователей под последними сообщениями на facebook-странице «Дія».

Дия — фото из открытых источников

Большинство пользователей жалуются, что из приложения исчезли COVID-сертификаты после обновления приложения. У некоторых людей исчезли и другие документы. Техническая поддержка отвечала некоторым пользователям и просила попытаться сгенерировать сертификаты позже. В одном ответе техподдержка сообщила, что сейчас есть проблемы в электронных реестрах системы здравоохранения, из-за чего происходят сбои в работе «Дії».

Напомним, на портале «Дия. Бизнес» открыли новый раздел для аграриев «Земельная реформа». Информация в разделе будет полезна землевладельцам, арендаторам земельных участков и тем, кто хочет приобрести землю. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации. Согласно новому законодательству землю можно купить, продать, обменять, передать потомкам, отдать под залог для получения кредита. С 2024 года эти операции смогут осуществлять предприятия и компании, зарегистрированные в Украине. Законодательство запрещает продавать землю иностранцам.

В Украине прозрачный рынок земли, доступны государственные реестры о земельных участках. Таким образом, цифровизация способствует избеганию коррупционных рисков, противодействует рейдерскому захвату. Владелец земли в разделе может ознакомиться с информацией о том, кому можно продавать землю, по какой цене и какие документы нужны для этой сделки, как продавать часть земли. Сообщается, что до 1 января 2030 года цена земельного участка не может быть меньше нормативной денежной оценки.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.