Украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды

В связи с интенсивным приростом снежного покрова украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности.
На официальной странице «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» от Укргидрометцентра в Facebook, на которой регулярно размещают уведомления с предупреждениями об опасности для жителей Украины, появилось новое сообщение о приближении снежных лавин.
Снежная лавина
Итак, значительная снеголавинная опасность 3 уровеня будет удерживаться в таких регионах:
— 13 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области.
— 13-14 декабря – на высокогорье Закарпатской, в среднегорье Львовской областей.
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Снеголавинная ситуация, фото Укргидрометцентр
«❗Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин‼️ Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!», — написали в посте.
Скриншот с Facebook
В публикации также добавили, что умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 14 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
Снеголавинная ситуация, фото Укргидрометцентр
А вот известный синоптик Наталка Диденко составила свой прогноз на 14 декабря. По её словам, во вторник ожидает пасмурная погода, с большой вероятностью осадков. В основном температура воздуха будеть колебаться от -2 до +3 градусов. Диденко также акцентировала внимание украинцев на опасный сход снежной лавины в горах.
«Осадки — местами небольшие, мокрый снег преимущественно или туман, или просто влажная плотная облачность. Дорогие туристы! Не сильно шныряйте высокогорьями – лавиноопасно!» — написала синоптик.
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