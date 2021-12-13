Украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды

Снеголавинная ситуация, фото Укргидрометцентр

А вот известный синоптик Наталка Диденко составила свой прогноз на 14 декабря. По её словам, во вторник ожидает пасмурная погода, с большой вероятностью осадков. В основном температура воздуха будеть колебаться от -2 до +3 градусов. Диденко также акцентировала внимание украинцев на опасный сход снежной лавины в горах.

«Осадки — местами небольшие, мокрый снег преимущественно или туман, или просто влажная плотная облачность. Дорогие туристы! Не сильно шныряйте высокогорьями – лавиноопасно!» — написала синоптик.

Напомним, что погода 13 декабря подкинет еще больше снега на западе Украины, но остальным только дожди и теплоту

Как сообщал Знай.ua, в Украину посреди декабря придет настоящая весна: какими будут выходные, прогноз синоптика

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