Умер создатель «Асса» и «Сто дней после детства» Сергей Соловьев

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Стало известно о трагической смерти легендарного российского режиссёра Сергея Соловьёва.

13 декабря наш мир покинул уникальный и очень талантливый режиссёр, который знаком миллионам благодаря своей работе с культовой трилогией «Асса», фильмами «Сто дней после детства», «Спасатель» и «Наследница по прямой».

Народный артист России Сергей Соловьев был найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Ему было 77 лет. Пока ни родственники, ни коллеги никак не прокомментировали произошедшее. Во ВГИКе подтвердили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

С творчеством Сергея Соловьева знакомы многие жители Украины и России. Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе. Тогда зрители впервые могли увидеть на экране Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

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Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где в последние годы жизни преподавал, а также руководил режиссерской и актерской мастерскими. В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия САС.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

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