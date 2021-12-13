Умер создатель «Асса» и «Сто дней после детства» Сергей Соловьев

Стало известно о трагической смерти легендарного российского режиссёра Сергея Соловьёва.

13 декабря наш мир покинул уникальный и очень талантливый режиссёр, который знаком миллионам благодаря своей работе с культовой трилогией «Асса», фильмами «Сто дней после детства», «Спасатель» и «Наследница по прямой».

Народный артист России Сергей Соловьев был найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Ему было 77 лет. Пока ни родственники, ни коллеги никак не прокомментировали произошедшее. Во ВГИКе подтвердили, что причиной смерти стал сердечный приступ.