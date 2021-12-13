Маричка Падалко «обошла» нововведение о платных пакетах

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая отличается жизнерадостностью и энергичностью, частенько радует поклонников всевозможными фотографиями и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 200 тысяч человек.

Сейчас она напомнила о том, что теперь в супермаркетах не найдешь бесплатные пластиковые пакеты из-за вышедшего законопроекта, который призван привнести пользу в сохранение экологии не только нашей страны, но и планеты в целом. Как-то ей продавщица даже сказала, что ждет драки на кассе из-за платных пакетов.