Маричка Падалко «обошла» нововведение о платных пакетах

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Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая отличается жизнерадостностью и энергичностью, частенько радует поклонников всевозможными фотографиями и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 200 тысяч человек.

Сейчас она напомнила о том, что теперь в супермаркетах не найдешь бесплатные пластиковые пакеты из-за вышедшего законопроекта, который призван привнести пользу в сохранение экологии не только нашей страны, но и планеты в целом. Как-то ей продавщица даже сказала, что ждет драки на кассе из-за платных пакетов.

Маричка Падалко, фото: Instagram

Маричка Падалко, фото: Instagram

«Что я буду делать, когда человек с пеной во рту будет мне доказывать, что он принес пакет из дома?»- это уже был пессимистический сценарий кассирши. Да и в целом она совсем не разделяла ЭКО-нововведения в Украине, когда «майки» стали платными, чтобы люди ими меньше пользовались», — пишет Маричка Падалко в публикации.

Маричка Падалко, фото: Instagram

Маричка Падалко, фото: Instagram

Другая кассирша заявила, что власти уже не знают, в какой области еще усугубить жизнь простых украинцев. Однако ее доводы об экологии никому не были интересны. Никто так и не понял, с чем же ходить в магазин. Хотя есть немало вариантов — эко-сумки, сеточки, которые владеют важной особенностью — многоразовостью.

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