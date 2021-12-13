Дэвид Бекхэм показал, как любит свою жену Викторию

Дэвид Бекхэм никогда не упускал возможности продемонстрировать свою любовь к своей жене Виктории, и считал, что нет лучшего способа сделать это, чем надеть наряд, вдохновленный Spice Girls, для праздничной фотосессии.

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Пара, состоящая в браке с 1999 года, отправилась в Instagram в эти выходные, чтобы вместе позировать для редкого селфи, где Дэвид выразил свое обожание своей жене одним невероятно сладким образом.

Когда они позировали в уютной гостиной, засаженной растениями и накрытым столом для обеда, Дэвид надел рождественский джемпер Spice Girls в знак уважения к карьере своей жены в женском оркестре.

На свитере королевского синего цвета был изображен земной шар, вокруг которого тянулось желтое знамя Spiceworld, а сам свитер был украшен белыми снежинками.