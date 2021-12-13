Дэвид Бекхэм показал, как любит свою жену Викторию

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Дэвид Бекхэм никогда не упускал возможности продемонстрировать свою любовь к своей жене Виктории, и считал, что нет лучшего способа сделать это, чем надеть наряд, вдохновленный Spice Girls, для праздничной фотосессии.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Пара, состоящая в браке с 1999 года, отправилась в Instagram в эти выходные, чтобы вместе позировать для редкого селфи, где Дэвид выразил свое обожание своей жене одним невероятно сладким образом.

Когда они позировали в уютной гостиной, засаженной растениями и накрытым столом для обеда, Дэвид надел рождественский джемпер Spice Girls в знак уважения к карьере своей жены в женском оркестре.

На свитере королевского синего цвета был изображен земной шар, вокруг которого тянулось желтое знамя Spiceworld, а сам свитер был украшен белыми снежинками.

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Девид и Витория Бэкхем

Девид и Витория Бэкхем

Дэвид нахально указал на свою новую одежду, гордо демонстрируя ее на камеру, сочетая ее с парой черных брюк, белой рубашкой и галстуком под ними.

Тем временем Виктория устроила настоящий фурор в собственной праздничной футболке, украсив ее узкими черными джинсами и золотыми часами, и сделала знак мира объективу.

Дэвид подписал снимок: «Ага, я фанат @victoriabeckham @spicegirls, рождественские джемперы вышли!»

Девид Бэкхем

Девид Бэкхем

Их поклонники и бывшие товарищи Виктории по группе, сразу же обратились в раздел комментариев, чтобы показать свою любовь к сладкой парочке, а Эмма Бантон написала: «Лучший рождественский джемпер на свете !!»

Как ранее сообщал портал «Znaj», Дэвид Бэкхем признался, что пользуется косметикой жены.

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