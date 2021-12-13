Арсен Мирзоян повезет на передовую тонны Оливье – новогодний «сюрприз» для военных

Какие подарки готовят военным?
Этот Новый год сотни украинских военных на передовой встретят с домашним оливье и фруктовым «миксом». Уже вскоре тона салата начнут готовить участники акции «Салат для солдат», основанной волонтером Юрием Тырой, известным многолетней помощью военным в зоне АТО, еще в 2014 году. Как и в прошлом году, к акции планируют присоединиться и известные украинские артисты. Когда начнется заготовка вкусностей, кто войдет в состав «звездного» экипажа и как приобщиться к готовке, узнавали Знай.uа.
Салат для солдат, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян — фото с Фейсбук
От жен военных до звезд: рекорд — 6,5 тонн
Нынешнее масштабное приготовление праздничного оливье станет уже 8-м за историю существования акции.
Причем, среди «поваров»-волонтеров есть как представители украинских волонтерских организаций, так и предприниматели. А в прошлом году присоединились и матери, жены с детьми погибших военных – в 2021 году команда приготовила рекордные 6,5 тонн салата.
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«Несмотря на опасность и непростые погодные условия, военные продолжают защищать нас и границы страны на передовой. «Костяк» команды – мои верные друзья, с которыми мы осуществляем подготовку уже который год подряд. Это не только вкусный сюрприз, но и часть домашнего тепла и искренности – вместе с ним ребята получают новогоднее блюдо и ощущение семейного уюта, которого им там так не хватает», — делится с нами основатель масштабной акции «Салат для солдат» Юрий Тыра.
Салат для солдат 7-фото с Фейсбук
Есть среди них и один из основателей Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук.
А второй частью процесса является доставка оливье на передовую и многодневное новогодняя программа, которую волонтеры тоже каждый год готовят для военных.
Прошлой зимой почти неделя на передовой в праздники провела известная звездная пара — Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко.
Салат для солдат 7, Тоня Матвиенко-фото с Фейсбук
«Уже традиционным в нашей команде стало участие Александра Положинского, Арсена Мирзояна, Тони Матвиенко, Александра Лозовского, Сергея Асафатова, Антона Тилиса. В этом году тоже планируем «концертный» сюрприз – выезд экипажа с артистами псостоится 30 декабря. Они встретят Новый Год с военными и поедут в тур по всей линии фронта и границы с временно оккупированным Крымом до 7 января, имея каждый день по 2-3 концерта», — сообщает Юрий Тыра.
Салат для солдат 7, Арсен Мирзоян-фото с Фейсбук
Но кто именно из звезд отправится на восток Украины, организаторы пока держат в тайне.
Новогодний «старт» и сладости: чем помочь
Полакомиться праздничным Оливье смогут украинские военные в десятках позиций на передовой.
«Мы перекрываем все сектора от Станицы Луганской до Широкино – это вся линия фронта в 420 км. В прошлом году охватили еще и границу с временно оккупированным Крымом, где стоят наши десантники. Первые партии салата прибывают в Станицу Луганскую и Мариуполь – как в самые отдаленные точки», — отмечает Юрий Тыра.
Салат для солдат 7-фото с Фейсбук
Чтобы нарезать все эти продукты, нужны не только часы усердной работы команды, но и сотни килограммов продуктов.
Салат для солдат-фото из Фейсбука
Список ингредиентов на 1 тонну салата:
Картофель — 270 кг
Морковь-150 кг
Лук-80 кг
Огурцы-100 кг
Колбаса-200 кг
Майонез-75 кг
Яйца-2100 шт
Соль-10 кг.
Салат для солдат-фото из Фейсбука
Еще одним вкусным сюрпризом будут фрукты и сладости. Помочь в подготовке салата и вкусных запасов могут все желающие.
Салат для солдат 7-фото с Фейсбук
Стоит добавить, что все продукты команда волонтеров ежегодно закупают за собственные средства.
«Мандарины, апельсины, лимоны, а также выпечка и сладости пригодятся в любом количестве. Мы ни у кого и ничего не просим, никаких политических целей не преследуем – просто остаемся верными себе и своим убеждениям. По возможности и желанию передать «привет» на фронт нашим защитникам, присоединяйтесь», — говорит основатель масштабной акции «Салат для солдат» Юрий Тыра.
Салат для солдат-фото из Фейсбука
Подробный план мероприятия:
27 декабря развозка ингредиентов для отваривания, подготовка рабочих помещений, нарезка лука.
28 декабря — нарезка:
1 смена-с 8: 30 (по адресу: п. П, Борщаговка, ул. Солнечная 15)
2 смена-с 13: 00 и до ночи, по желанию.
29 декабря — нарезка и расфасовка:
1 смена — с 8:30
2 смена — с 13: 00
30 декабря — загрузка в транспорт, уборка.
Салат для солдат 7-фото с Фейсбук
Приобщиться к этому доброму делу можно по адресу: Петропавловская Борщаговка, ул. Солнечная, 15.