Арсен Мирзоян повезет на передовую тонны Оливье – новогодний «сюрприз» для военных

А второй частью процесса является доставка оливье на передовую и многодневное новогодняя программа, которую волонтеры тоже каждый год готовят для военных.

Прошлой зимой почти неделя на передовой в праздники провела известная звездная пара — Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко.