Названы секреты хранения кофе

Не каждый любитель кофе знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью специалист по кофе компании «Кантата» Юлия Зайцева.

Любой кофе для приготовления нужно молоть. Приобретая молотый кофе в магазине или измельчая зерна дома самостоятельно, любители ароматного напитка задаются вопросом, как и насколько долго его потом можно хранить. Эксперт сообщила радио Sputnik о главных правилах хранения кофе.

«Вообще считается, что кофе в зеленом зерне без потери качества хранится десять лет, обжаренный — десять месяцев, перемолотый — десять дней. Если мы перемалываем кофе, вкусоароматика зерна начинает выветриваться фактически сразу, поэтому кофе всегда лучше молоть непосредственно перед употреблением. Чтобы максимально сохранить вкус и аромат, лучше использовать жестяные банки с плотным клапаном сверху, куда не попадает свет и воздух. Это два главных разрушителя кофейного вкуса», — подчеркнула специалист по кофе компании «Кантата» Юлия Зайцева.

Такие же правила касаются и готового молотого кофе, приобретенного в магазине. Однако настолько жесткие сроки хранения важны, пожалуй, для специалистов и истинных кофеманов. Для обычного потребителя такие нюансы вряд ли имеют значение.

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