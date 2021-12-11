Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт

Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской академии неврологии, сообщает EurekAlert.

В исследовании приняли участие 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 без нее, в каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором способствуют развитию недуга. Ученые сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве вырабатывает организм при его усвоении.

Результаты показали, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых людей. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.

Исследователи отметили, что пока нельзя говорить с уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать. По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования, хотя полученные результаты выглядят многообещающими.

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