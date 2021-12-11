Названы снижающие риск рака груди продукты

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск рака груди.

По словам врача, в профилактике заболевания поможет употребление персиков, которые содержат обладающее противоопухолевым эффектом вещество кверцетин. Также она посоветовала включить в рацион капусту, которая подавляет рост опухолевых клеток за счет сульфорафана. Кроме того, специалист отметила пользу помидоров, содержащих препятствующий развитию рака груди ликопин.

«Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100», — рассказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!