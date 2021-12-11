полчаса смеха заменят банку сметаны

Вынужденное ношение масок из-за угрозы коронавируса привело к непредвиденной проблеме – люди стали меньше улыбаться, что негативно сказывается как на физическом самочувствии, так и на социальных связях, избежать подобных последствий поможет модулирование приветливой интонации при телефонном разговоре и тренировка мимики перед зеркалом, рассказали специалисты накануне Всемирного дня улыбки.

Всемирный день улыбки ежегодно отмечается в первую пятницу октября. Инициатором его создания в 1999 году стал американский художник Харви Болл – автор всем известного смайлика.

УЛЫБКА ПРОТИВ ПАНДЕМИИ

Несмотря на то, что масочный режим на протяжении вот уже полугода является главной защитой человечества от коронавируса, специалисты бьют тревогу. Постоянное ношение средств индивидуальной защиты, по словам декана факультета клинической психологии Московского института психоанализа, доктора психологических наук Наталии Белопольской, приводит к тому, что люди перестают улыбаться.

«У общества попросту пропадает такая привычка. Из-за угрюмого выражения лица многие производят на собеседника неверное впечатление, теряют навык налаживания коммуникации. Кроме того, если человек не улыбается, не смеется, ему сложно поддерживать позитивное настроение. Есть даже такое упражнение: если вам грустно видимого повода, достаточно просто постоять перед зеркалом и поулыбаться самому себе», – советует Белопольская.

Постоянное отсутствие улыбки негативно сказывается и на физическом самочувствии. В частности, как рассказала практикующий психолог Ольга Твардовская, у человека деформируется лицо, а уголки губ опускаются вниз. При этом социологические исследования подтверждают, что контактировать с таким собеседником хочется на 90% меньше, нежели с тем, кто демонстрирует радушие.

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