«Неужели не видит, что себя уродует»: «Обновленное» лицо Ани Лорак смутило фанатов

Ни для кого не секрет, что немалая часть представителей шоу-бизнеса прибегают к различным бьюти-процедурам, чтобы отсрочить старение. Не исключение и певица Ани Лорак, которая в последнее время живет и работает в России.

На лице 43-летней артистки все отчетливее видно следы пластики, сообщает Час Пик.

Фото и видео на странице Лорак то и дело собирают комментарии поклонников, которые замечают не совсем естественные перемены в ее внешности.

«Что с лицом, не узнаю».

«Переборщила с уколами красоты».

«Раньше красивее, естественнее была».

«Неужели не видит, что себя уродует этими губищами, какая она молоденькая хорошенькая была и губки красивые были, а теперь как все».

«Это Люба Успенская?»

«Вся надутая, как резиновая кукла», — пишут комментаторы под одним из недавних видео Ани Лорак.

Но внешность певицы принялись хейтить далеко не все.

«Это вопросы к визажисту… Неудачный цвет помады. На концертах — другой человек, с лицом всё прекрасно».

«Жаль, что в комментариях присутствуют люди, которым важнее как выглядит рот, лицо, чем творчество прекрасного исполнителя».

«Рекомендую «доброжелателям» внимательно посмотреть на себя в зеркало. А Каролинка — красотка!» — пишут поклонники.