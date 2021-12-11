«Неужели не видит, что себя уродует»: «Обновленное» лицо Ани Лорак смутило фанатов

Ни для кого не секрет, что немалая часть представителей шоу-бизнеса прибегают к различным бьюти-процедурам, чтобы отсрочить старение. Не исключение и певица Ани Лорак, которая в последнее время живет и работает в России.
На лице 43-летней артистки все отчетливее видно следы пластики, сообщает Час Пик.
Фото и видео на странице Лорак то и дело собирают комментарии поклонников, которые замечают не совсем естественные перемены в ее внешности.
«Что с лицом, не узнаю».
«Переборщила с уколами красоты».
«Раньше красивее, естественнее была».
«Неужели не видит, что себя уродует этими губищами, какая она молоденькая хорошенькая была и губки красивые были, а теперь как все».
«Это Люба Успенская?»
«Вся надутая, как резиновая кукла», — пишут комментаторы под одним из недавних видео Ани Лорак.
Но внешность певицы принялись хейтить далеко не все.
«Это вопросы к визажисту… Неудачный цвет помады. На концертах — другой человек, с лицом всё прекрасно».
«Жаль, что в комментариях присутствуют люди, которым важнее как выглядит рот, лицо, чем творчество прекрасного исполнителя».
«Рекомендую «доброжелателям» внимательно посмотреть на себя в зеркало. А Каролинка — красотка!» — пишут поклонники.