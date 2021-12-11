Зеркальная дата 12.12.2021: что можно и нельзя делать и как загадать желание, чтобы оно сбылось

12 декабря 2021 года — дата не только красивая, но еще и «магическая», как уверяют астрологи и нумерологи.

В эзотерических учениях много внимания уделяется так называемым зеркальным датам — т.е. тем, в которых присутствует много одинаковых цифр.

Считается, что в такие даты могут случиться судьбоносные события, а любое действие оказывает значительное влияние на дальнейшую жизнь. В этот день нужно загадывать желания: вероятность их исполнения повышается многократно.

Один из наиболее популярных ритуалов на заветное желание — это визуализация. Нужно взять большой лист бумаги и сделать коллаж из фотографий и картинок, которые символизируют вашу мечту. Если умеете рисовать — нарисуйте то, о чем мечтаете, а также распишите словами. Дайте свободу своей фантазии. Затем лист положите туда, где его не будут видеть посторонние, но откуда вы его сможете в любой момент достать и подумать о своем желании. Неплохо также подумать над шагами, которые приблизят вас к исполнению мечты. Распишите их по пунктам и следуйте им.

Формулировать свое желание нужно четко и избегать частицы «не», иначе Вселенная может понять ваш посыл неправильно и кто знает, к каким последствиям это приведет.

Самым удачным временем для загадывания желания является минута, когда 12 декабря на часах будет 12:12. Чтобы привлечь удачу, в этот момент нужно произнести фразу: «Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся».

Ритуал на привлечение денег выполняется также в 12:12 часов. Нужно разложить несколько монет или купюр на столе и в нужную минуту произнести над ними: «Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются». Эти деньги нужно положить в кошелек и не убирать оттуда до следующей зеркальной даты 22.02.2022.

В зеркальную дату следует избегать негатива, конфликтов, уныния, плохих мыслей, ведь в этот день задается настрой на обозримое будущее. Нельзя отказывать другим в помощи, а также лениться. Эзотерики также не советуют употреблять в своей речи частицу «не».

А вот что сделать обязательно нужно — это подвести итоги года, обдумать свои успехи и ошибки, составить планы на будущий год. Хорошо в этот день наводить порядок в доме и в делах, избавляться от ненужных вещей, заниматься духовными практиками, уделять внимание своим близким и, конечно же, себе.