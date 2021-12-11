Эксперт предупредил об опасности кожаных сумок

Сумки, женские и любые другие, являются носителями огромного количества микроорганизмов. Мы постоянно что-то кладем или достаем из них немытыми руками. Ставим их на столы, полы, скамейки и другие поверхности сомнительной чистоты. Ничего удивительного, что и в сумки, и на них попадают различные микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний. Особенно болезнетворные микроорганизмы «любят» кожаные сумки, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев.

«Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы – возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных. Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», – сказал Михаил Лебедев.

Нужно помнить, что предметы, находящиеся в сумке, могут быть источником распространения болезнетворных микроорганизмов. Эксперт рассказал, какие вещи больше всего подвержены загрязнению.

Немаловажным фактором риска является то, что сумки очень редко чистят и моют, отметил эксперт.

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