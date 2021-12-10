Назван способ правильно заедать стресс

Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Ошибка кроется в количестве поглощаемой еды. Чтобы успокоиться, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Достаточно и кусочка шоколада.

«Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда», — рассказала Ирина Бережная.

Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным.

«Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний».

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