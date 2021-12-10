Легендарный Crazy Frog вернулся с новым клипом спустя 11 лет

Популярный в 2000-х персонаж Crazy Frog после 11 лет молчания вернулся с новым треком под названием «Tricky» и клипом на него.

«Tricky» является ремиксом на хит «It’s tricky» американской реп-группы RUN DMC и песню «M to the B» артистки Millie B.

В клипе главным героем предстает хорошо знакомый лягушонок, который носится по пустыне на невидимом мотоцикле и пытается попасть на космическую станцию Space-Y. Лягушонка преследуют суровые охранники, но Crazy Frog все же удается пробраться на ракету и улететь в космос.

Видео, опубликованное на YouTube-канале Crazy Frog, вызвало у зрителей прилив ностальгии.

«Помню в детстве слушал часто Крэйзи фрога».

«Спасибо за возвращение во времена начальной школы».

«Легендарная лягушка, детство все еще в сердце осталось».

«6 лет назад я закончил школу… А помню всё как вчера, песни этой лягухи из каждого утюга. Спасибо что вернулся», — пишут комментаторы на YouTube.