почему нельзя резко понижать давление

Гипертония – одно из самых распространенных сейчас заболеваний на Земле, которое медленно убивает не только людей с сердечно-сосудистыми патологиями, но и на первый взгляд здоровых. Если давление превышает 140/90, это уже тревожный сигнал. Таких значений оно может достигать, например, при физических нагрузках или после внезапного стресса. Но если эти показатели держатся дольше, то самое время обратиться к врачу. Нарушение мозгового кровообращения, инфаркт и даже отек легкого – осложнения, которые могут возникнуть из-за гипертонии. И однажды формула «головная боль — измерение давления – таблетка» сыграет злую шутку: во время гипертонического криза, когда цифры рванут вверх, слишком резкое понижение давления с помощью медикаментов может привести к серьезным негативным последствиям. Говорит профессор, доктор медицинских наук, Генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов:

«Давление поднимается, пациент пугается, принимает слишком большую дозу препаратов, снижающих давление, и оно падает гораздо ниже, чем у него обычно. И вот этот момент резкого падения давления, что происходит? Головной мозг и сердце остаются, по сути, без нормального снабжения кислородом именно из-за того, что произошло резкое падение давления. Фактически коллапс для этого пациента. И на фоне этого кислородного голодания точно также может произойти и инфаркт миокарда, и инсульт. Поэтому если у человека происходит гипертонический криз, то не нужно заниматься ни в коем случае самолечением, а это всегда повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью для более аккуратного плавного контроля за цифрами давления. Ни в коем случае его не снижать резко».

При длительном течении гипертонии у людей развивается хроническое поражение сосудов, так называемых «органов-мишеней». Это — мозг, почки, сердце, глаза. А основные симптомы внезапного подъема давления – резкие и сильные головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и даже расстройством зрения. Тогда человек может испытывать перевозбуждение или находиться, наоборот, в заторможенном состоянии. В основной зоне риска – люди с лишним весом и курильщики. Но для того, чтобы диагноз был поставлен верно, врачи советуют перед визитом в клинику на протяжении хотя бы нескольких недель трижды в день измерять давление. Это облегчит подбор лекарств для его плавной корректировки.

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