Врач рассказала, как ухаживать за кожей в холода

В холодную погоду кожа человека подвергается регулярному отрицательному воздействию. О способах ухода за кожей в холода рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталия Махнева посоветовала при низкой температуре воздуха изменить режим ухода за кожей лица: использовать средства на кремовой основе и ограничить использование тоников, а также исключить средства, приготовленные на спиртовой основе.

Комплекс увлажнения в холодные времена должен содержать более жирные препараты, чем в другие сезоны, уточнила косметолог.

После того, как установится снежный покров, следует позаботиться и о защите кожи от солнца. По словам эксперта, в ясный день снег отражает до 80% солнечных лучей, а это значит, что предотвращать агрессивное воздействие солнечных лучей в холодный период так же важно, как и летом.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!