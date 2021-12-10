Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги

Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе врач-невролог Ирина Ляскина.

Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.

«Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек», — отметила Ляскина.

Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь.

«Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном», — советует врач.

Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.

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