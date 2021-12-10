Названы факторы риска развития рака языка

Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом заявил хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

К основным факторам риска относят курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание различных смесей. Помимо этого, повысить вероятность развития онкологического заболевания могут хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки и язвы во рту.

Онколог пояснил, что рак языка обычно начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания пациент источает зловонный запах изо рта

При появлении перечисленных признаков стоит обратиться к врачу, добавил Мяснянкин.

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