Врач объяснил, под какую музыку лучше просыпаться

Просыпаться нужно под мелодичную музыку, причем она не должна быть слишком громкой. Такой совет дал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Михаил Полуэктов.

По словам медика, музыка, которая стоит на будильнике, должна вызывать приятные ощущения или воспоминания. Лучше, если мелодия не звучит сразу на полную громкость, а звук идет по нарастающей.

«Переход из состояния сна в состояние бодрствования в том случае, если происходит резко, может приводить к нежелательному учащению сердечного ритма, аритмии, повышенному мышечному возбуждению. Это может восприниматься человеком нехорошо, особенно если он пожилой»

Врач уточнил, что человек способен просыпаться и без будильника – для этого необходимо вычислить продолжительность циклов сна. Так, по словам медика, средняя продолжительность одной стадии сна составляет примерно полтора часа. Чтобы точнее ее рассчитать, специалист советует на протяжении недели просыпаться вообще без будильника.

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