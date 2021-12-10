Диетолог рассказала, чем заменить воду

Вода — идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.

«Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть. Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов, невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу», — рассказала она.

Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода.

«Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу «Нарзана», как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека — 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду», — отметила Нефедова.

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